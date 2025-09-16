ＮＹ時間の昼に入ってドル円は１４７円台前半での推移となっている。本日はややドル安が優勢となる中、ドル円は上値の重い展開が見られている。ただ、下押す動きまでは無く、２１日線の水準は維持されている状況。 全体的には今週のＦＯＭＣ待ちで様子見の雰囲気が強まっているが、一部からは、ＦＲＢが利下げ期待を一段と高めなければドルが一時的に上昇の反応を見せる可能性が指摘されている。 ＦＲＢは水曜日に利下