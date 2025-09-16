ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村７」は１５日、２日間の予選が終了。準優勝戦に進出するベスト１８が決定した。砂長知輝（２５＝埼玉）は１Ｒ、６号艇で６着。７Ｒは３コースからまくり差して２着。１３位での予選通過となった。相棒２０号機については「いい部類に入ると思う。伸び寄りで出足はそれなり。常住選手としか足併せをしていないが、一緒くらいかＢＳでは分が良かった」と、しっかり戦える