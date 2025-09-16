今、この瞬間もどこかで心と体の痛みに耐えている子どもたちがいる。 参考：福原遥、林遣都ら、『明日はもっと、いい日になる』涙のクランクアップ「皆さん大好き」 『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系）最終話で描かれたのは、浜瀬市児童相談所に訪れた最大の試練。されど、いつもと変わらず、小さなSOSに耳を傾け、子どもたちの明日が今日よりもっといい日になるように奔走する翼（福原遥）たち職員の姿だ。