◇インターリーグカブス4―3レイズ（2025年9月14日シカゴ）カブスの今永は5回で9奪三振も2本塁打を含む7安打3失点で勝敗は付かず、2年連続2桁勝利はお預けとなった。初回先頭から2者連続本塁打を浴び、3回にも1失点。だが、鈴木が体調不良で3試合連続欠場となった打線が7回に逆転して勝利。今永は「調子が良かったのか、悪かったのか、凄く評価が難しい。何とか最低限の最低限はできた」と振り返った。