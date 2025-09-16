◇ナ・リーグパドレス9―6ロッキーズ（2025年9月14日サンディエゴ）パドレスのダルビッシュが、大量援護を受けて8月22日のドジャース戦以来4試合ぶりの4勝目（5敗）を挙げた。打線が3回までに7得点も「相手のウイークポイントを攻める。それは特に点差が開いても変わらない」と冷静な投球。4回先頭のモニアクに右越えソロのみで、7―1の6回無死一、二塁で降板した。救援陣が打たれて5回0/3、82球で4安打3失点5奪三振も