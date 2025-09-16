◇ア・リーグマリナーズ11―2エンゼルス（2025年9月14日シアトル）マリナーズのローリーがエンゼルス戦の初回無死一塁、左越え54号2ラン。61年のミッキー・マントル（ヤンキース）と並ぶ、両打ちのメジャータイ記録となった。幼少期には父と旧ヤンキースタジアムで試合を観戦。「父がまるで神様のようにマントルのことを話していたのを覚えている。実際そうだった」と振り返った。03年のハビー・ロペス（ブレーブス）