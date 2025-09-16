3連休最終日も各地で猛暑日となったほか、局地的に激しい雨となりました。三重県四日市市の地下駐車場では、記録的な大雨によって浸水し、地下2階は今も水に浸かっている状態です。15日も排水作業が続いています。連休最終日も真夏日となった東京都心では、肉好きの肉好きによる肉好きのための祭典が開催。大人から…子供まで堪能していました。「暑いときに肉、最高っすよね。明日から仕事、頑張らないといけないので。ガソリンを