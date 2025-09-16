スペインで自転車ロードレースがパレスチナ支持を訴えるデモ隊に妨害され、中止となったことを受けて、サンチェス首相は紛争が終結するまでイスラエルを国際スポーツ大会に参加させるべきではないと主張しました。スペインで14日、自転車のロードレースが行われ、イスラエルのチームの参加に抗議する親パレスチナのデモ隊の一部が暴徒化し、レースが中止となりました。ロイター通信などによりますと、これを受けてサンチェス首相は