ボートレース若松の「ヴィーナスシリーズ第１４戦マクール杯ナイトプリンセスカップ」は１５日、予選２日目が行われた。赤井星璃菜（３０＝大阪）は１Ｒで３コースから２着。４１号機は「特別、伸びるとかはないけど、全体的に悪くない。いいエンジンと聞いていたのでペラは何もしていない。チルトだけマイナスにしたら良かった」とまずまずの感触だ。２０２３年９月の児島を最後に産休に入り、今節は２年ぶりの実戦。復帰後