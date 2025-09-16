ボートレース福岡の「第１９回ＢＯＡＴＢｏｙ・ペラ坊ショップ杯」は１５日、準優勝戦が行われた。準優１０Ｒ、３号艇の山田丈（２７＝福岡）は「１Ｍは冷静に立ち回れた」と松尾宣邦の意表を突いた２コースまくりを見て、すぐさま差しにチェンジ。２番手から前を走る松尾を猛追すると、２周１Ｍで逆転に成功して１着。当地ではうれしい初優出を決めた。今節は初日の１１日に２７歳の誕生日を迎え、６コースから白星を飾って