ボートレース鳴門のＧ?「大渦大賞開設７２周年記念競走」は１５日、予選３日目が行われた。森高一真（４７＝香川）は５Ｒ、６コースから最内を差すと、バックでグイグイ伸びて一気に先頭に浮上。２Ｍ先に回って１着でゴールした。後半１１Ｒは３号艇で４着。得点率５位タイで予選最終日に臨む。機力に関しては「足は普通で目立ったところはない。操縦性、乗り心地はきている」としっかりレースできる仕上がりになっている。