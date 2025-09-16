◇陸上世界選手権第3日男子棒高跳び決勝（2025年9月15日国立競技場）男子棒高跳びの決勝が行われ、五輪2連覇王者のアルマンド・デュプランティス（25＝スウェーデン）が自らの持つ世界記録（6メートル29）を1センチ更新し、6メートル30で大会3連覇を達成した。世界新記録の更新は自身通算14度目。1回目、2回目はわずかにバーに触れたが、最後の挑戦で見事に決めた。国立競技場5万人の大観衆を熱狂の渦に巻き込んだ。「