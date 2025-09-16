◇セ・リーグ阪神6―2中日（2025年9月15日甲子園）阪神・佐藤輝明内野手（26）が15日、中日戦（甲子園）で今季4度目となる1試合2本塁打を含む3安打5打点と大爆発した。初回の先制二塁打を皮切りに、3回1死一塁では打球速度180キロ、飛距離134メートルの37号豪快2ランを右中間へ。5回2死一塁では今季初となる左翼ポール際への技あり38号2ランを放った。キャリアハイだった23年のシーズン92打点を超える96打点まで積み上げ、