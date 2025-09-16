◇セ・リーグ阪神6―2中日（2025年9月15日甲子園）【阪神・藤川監督語録】 ▼ネルソンが2度目の先発少しずつ板に付いてきたかなという感じですね。▼健康であれ健康であることで、少し調子が落ちてもいざという時に上がってくる計算もありますから。そのあたりを個々にコントロールしながらやっていきたい。▼次戦は敵地で広島戦広島も最後になりますかね。レフトの上の、ファンの皆さまにしっかりあいさつが