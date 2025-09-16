◇セ・リーグ阪神6―2中日（2025年9月15日甲子園）3番手として8回から登板した阪神・畠は1回を無失点に抑えた。これで登板した全6試合無失点。「何とかアピールしていきたい。いい結果を出し続けるしかないですね」先頭の石伊を146キロ直球で左飛に打ち取ると、続く辻本はカットボールで三ゴロ。岡林には右前打を許したものの、最後は鵜飼をカットボールで二飛に仕留めた。昨年12月の現役ドラフトで移籍。9年目の今季