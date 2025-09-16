ボートレース鳴門のＧ?「大渦大賞開設７２周年記念競走」は１５日、予選３日目が行われた。堀本和也（３６＝徳島）は２Ｒのイン戦、前田将太にまくられて４着。それでも「１Ｍは追い風が気になって落とし過ぎました。グリップやレース足は良かった」と機力は悪くない。「追い上げての４着で準優の勝負駆けに間に合った。ピット離れが出るように意識して回す調整をしていきます。地元の周年なので気合を入れていきます」とキッ