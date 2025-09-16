プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ちくわキュウリの肉巻き」 「プルーン入りポテトサラダ」 「キャベツのトマみそ炒め」 の全3品。 余ったキュウリはサラダに入れて。甘辛味でご飯が進む献立。【主菜】ちくわキュウリの肉巻き ちくわでかさ増し。甘辛タレがごはんに合う！お弁当にも。 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：285Kcal レシピ制作：管理栄養士、調理師岡本