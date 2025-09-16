きょうの為替市場はドル安がやや優勢となる中、ポンドドルは１．３６ドル付近に上昇している。一方、ポンド円は２００円台を維持しており、年初来高値圏での推移を続けている。 今週は英中銀も政策委員会（ＭＰＣ）が予定されているが、据え置きがほぼ確実視されている。インフレが高水準で推移しており、英中銀も追加利下げに慎重になっている状況。リーブズ財務相が１１月に発表する秋季予算案で、増税が予想される