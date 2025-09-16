アメリカのトランプ政権は、日本に対する自動車関税の引き下げを16日から実施すると明らかにしました。トランプ政権は16日、連邦官報に掲載予定の文書を公表し、日本時間の16日午後1時1分から日本から輸入する自動車や自動車部品に課す関税の引き下げを実施すると発表しました。乗用車への関税は27.5%から15%に下がります。また、「相互関税」についても同時間から軽減措置を適用するとしていて、8月7日から「取りすぎた」関税につ