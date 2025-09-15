チェルシーで活躍するアルゼンチン代表MFは今季もここまで印象的な活躍を見せている、クラブW杯を制覇して見事に世界王者に輝いたチェルシー。今季は久方ぶりにUEFAチャンピオンズリーグにも参戦する同クラブだが、その中心にいるのはやはりアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスだ。『Squawka』によると、エンソ・フェルナンデスは今季ここまでのプレミアリーグで51回のチャンスクリエイトを行っており、この数字はチームメイ