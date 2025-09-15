15日、ACミランはセリエA第3節としてボローニャと対戦。試合は後半61分に40歳のクロアチア代表MFルカ・モドリッチが決めた先制点を守り抜き、勝利して、2連勝を飾った。勝ち点3を手にして、勢いに乗りたいACミランだったが、この試合で守護神のフランス代表GKマイク・メニャンが後半開始早々に負傷交代することになり、後味の悪い勝利に。『MilanNews.it』によると、メニャンは試合後、松葉杖でサン・シーロを後にしたとのこと。負