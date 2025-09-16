男子フリースタイル65キロ級準々決勝でロシア出身選手（左）と対戦する清岡幸大郎＝ザグレブ（共同）【ザグレブ共同】レスリングの世界選手権第3日は15日、ザグレブで行われ、男子フリースタイルで65キロ級のパリ五輪王者、清岡幸大郎（カクシングループ）が16日（日本時間17日）の決勝に進み、初出場でメダル獲得を確定させた。初戦の2回戦から勝ち上がり、準々決勝はロシア出身選手、準決勝はウズベキスタン選手を退けた。97キ