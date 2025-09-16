粧美堂のコスメブランド『Meica（メイカ）』から、可憐なお花と金箔を閉じ込めた「フラワーモイストリップ」が新登場しました。透明感のあるクリアタイプで、唇に色はつかないのに濃厚な潤いを与えてくれるのが魅力。今回は新たに「ベルガモット＆ジャスミン」と「ベリー＆ローズ」が加わり、人気の「アップル＆ジャスミン」とあわせて3種の香りから選べます。持っているだけで心が弾むようなリップで、保湿もか