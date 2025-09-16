【ピタン（限定カラー）】 9月16日発売 価格：1,320円（ボール径0.4mm/0.5mm） 【拡大画像へ】 ゼブラは、ノートホルダー付ジェルボールペン「ピタン」の限定カラーを9月16日に数量限定で発売する。限定カラーの仕様は軸色がゴールド、インクが黒となり、ボール径は0.4mmと0.5mmの2種がラインナップされる。価格は各1,320