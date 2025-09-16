山形県警によると、15日午後6時20分ごろ、山形、秋田両県にまたがる鳥海山で、32歳男性と小学生男女の計3人と連絡が取れなくなったと、一緒に登山していた親族から119番があった。山形県警は遭難したとみて、16日朝から捜索する。