輸出拠点の横浜港に並ぶ自動車【ワシントン共同】米政府は15日、日本から輸入する自動車への関税を16日に引き下げると明らかにした。日米関税交渉の合意に基づき、現行の27.5％から15％にする。日本が基幹産業と位置付ける自動車業界への影響緩和につながる。トランプ米政権は4月、輸入する自動車へ25％の追加関税を課し、関税を27.5％に引き上げていた。