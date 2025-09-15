今夏、セリエAに昇格したクレモネーゼに加入した元イングランド代表FWジェイミー・バーディーが少年時代のヒーローを明かしている。英『デイリーメール』が伝えた。レスター在籍時の15-16シーズンにプレミアリーグで24得点を奪ってプレミアリーグ制覇に大きく貢献したバーディー。13シーズン在籍したレスターで通算500試合出場200得点を達成するなど、絶対的なストライカーとしてクラブの一時代を築いた。そんな点取り屋が少