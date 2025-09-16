アメリカのトランプ大統領は15日、SNSでFRB（連邦準備制度理事会）のパウエル議長に対し、政策金利の大幅な引き下げを求めました。トランプ大統領は自身のSNSで、政策金利の判断について、FRBのパウエル議長を「遅すぎる」と批判したうえで「今すぐ利下げを実行せよ。しかも想定より大幅な引き下げを」と投稿しました。16日から政策金利を決めるFOMC（連邦公開市場委員会）が開かれるのを前に、大幅な利下げに向け、さらに露骨な圧