千葉・松戸市のマクドナルドの店舗にマイクロバスが突っ込む事故がありました。15日午後4時半過ぎ、松戸市常盤平で「マイクロバスがマクドナルドに衝突している」と110番通報がありました。警察によりますと事故当時、運転手はマイクロバスを止めて荷物の積み卸し作業を行っていましたが、サイドブレーキがしっかりかかっていなかったことから、運転手が乗っていない状態のまま自走し、マクドナルドの出入り口のガラスを突き破った