Mリーグ機構は、サンリオが展開する「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションを実施することを発表した。本コラボレーションでは、ハローキティをはじめとするサンリオの人気キャラクターとコラボしたグッズの販売を予定。さらに、9月19日より「M.LEAGUE OFFICIAL TRADING CARDS」サービス内にて、サンリ