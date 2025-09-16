【ザグレブ共同】レスリングの世界選手権は15日、ザグレブで行われ、男子フリースタイル65キロ級の清岡幸大郎（カクシングループ）と女子59キロ級の尾西桜（日体大）が16日の決勝に進み、メダル獲得を決めた。