１児ママでモデルの長谷川理恵（５１）が１５日、ＳＮＳを更新。８月下旬から断酒を始め、残すところ１週間になったことを明かし、「血液検査の数値も楽しみだし何よりお酒との付き合い方がわかったのが今回の大きな収穫ついでに浮腫みまでとれて体重も減」と収穫を報告した。さらに「メンタルは安定するしまだまだ続けたい気持ちになるのはランナーズハイならぬ断酒ハイ？！うん、そんな感じ」とつづり、「世界陸上で目に