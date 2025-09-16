アメリカのベッセント財務長官は15日、スペインで行われた中国との貿易協議で、中国系の動画投稿アプリ「TikTok」の売却について合意の枠組みは整ったと明らかにしました。アメリカと中国は14日からスペインで貿易協議を行い、アメリカ側が求めている中国系の動画投稿アプリTikTokのアメリカ事業の売却についても議論されました。15日の協議後、アメリカのベッセント財務長官は、TikTokの合意に向けた枠組みは整ったとし、トランプ