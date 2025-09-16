自動車の脱炭素化に向け、トヨタ自動車が注目したのは「ソルガム」という植物です。青空に向かって育つのは、トヨタ自動車が注目する背の高い植物。実は、この植物が自動車産業の未来を変えるかもしれないんです。水素や太陽光など、再生可能エネルギーの研究拠点としても知られる福島県。8月、そこで新たな取り組みが公開されました。トヨタ自動車・中嶋裕樹副社長：きょうご覧いただくのは、バイオエタノールを作る材料になる「