【週刊ヤングマガジン 2025年42号】 9月16日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年42号」を本日9月16日に発売する。価格は510円。 今号では「INNU-イッヌ-」が連載1周年を記念して、巻頭カラー4Pで掲載されている。 また巻中カラーには、「社長と酒と星」と「アマチュアビジランテ」が登場。「大きいムキムキ