１５日午後８時３０分頃、岡山市北区表町の県道交差点で、いずれも岡山電気軌道の路面電車と路線バスが衝突した。バスの乗客男性と路面電車の男性運転手がけがを負い、病院に搬送された。２人とも意識があり、命に別条ないという。路面電車には乗客はいなかった。岡山県警岡山中央署によると、現場は見通しのよい片側２車線で、中央に路面電車の軌道がある。右折しようとしたバスに、直進してきた路面電車がぶつかったとみられ