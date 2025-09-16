【週刊ヤングマガジン 2025年42号】 9月16日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日9月16日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年42号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 表紙・巻頭では、上西怜さんがNMB48卒業後、ヤンマガに初登場。 巻中グラビアには芸名が決定した「謎の女X」こと美風そらさん、巻末グラビアには食いしん坊女子りっ