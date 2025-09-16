【漫画アクション 2025年No.19】 9月16日 発売 価格：490円 【拡大画像へ】 双葉社は9月16日、マンガ雑誌「漫画アクション 2025年No.19」を発売する。価格は490円。 表紙と巻頭グラビアには、桃月なしこさんが登場。特別付録には桃月さんのクリアファイルがついてくる。また、巻中グラビアには杏湖さんが登場する。 本誌には、巻頭カラーの「俺ではない炎上」をは