◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子棒高跳び決勝でアルマント・デュプランティス（２５）＝スウェーデン＝が、６メートル３０の世界新記録で大会３連覇を飾った。今大会最注目の「新鳥人」は、自身が今年８月に出した従来の記録を１センチ更新。今大会初となる世界記録で、満員の国立競技場を熱狂で包み込んだ。陸上界のスーパースターが世界に衝撃を与えた。この日９本目となる最後の試技。デュプランティスは、バ