2003（平成15）年9月16日、新幹線で初めて2階建てのグリーン車を採用して話題を集めた100系「ひかり」が、最後の運転を迎えた。1985年に登場し、当初は展望を重視した2階建ての食堂車とグリーン車を編成の中央に組み込んだ。JR東京駅ホームでの引退出発式には、鉄道ファンら約300人が詰め掛けた。