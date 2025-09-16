東京世界陸上3日目（15日）、男子棒高跳の決勝でA.デュプランティス（25、スウェーデン）が“人類初”6m30の世界新記録を達成。その歴史的快挙の前に日本の大スターの“物まね”で会場を沸かせていた。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手ギリシャのカラリス（25）との金メダル争い中、6m10をクリアしたデュプランティスは、客席に向かって元マリナーズのイチローの打席に入るポーズを披露。男子100mのN.ライル