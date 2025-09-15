Blackview Japanがタフネススマホ「OSCAL PILOT 3」をAmazon.co.jpでセール！中国・深圳を拠点とするスマートフォン（スマホ）やタブレットなどを開発・販売しているメーカーのDoke Electronicの日本法人であるBlackview Japanは15日、アマゾン ジャパンが運営している大手ECサイト「Amazon.co.jp」において大容量7500mAhバッテリー搭載の5G対応タフネススマートフォン（スマホ）「OSCAL PILOT 3」（ https://amazon.co.jp/d