路面電車と路線バスが衝突した現場＝15日午後9時51分、岡山市北区15日午後8時35分ごろ、岡山市北区表町2丁目の交差点で、路面電車と路線バスが衝突した。岡山中央署によると、路面電車を運転していた30代男性と、バスに乗っていた50代男性が病院に搬送された。いずれも意識があり、命に別条はないという。バスの乗客はこの男性のみで、路面電車に乗客はいなかった。事故の衝撃で路面電車は脱線し、バスの前面は壊れ、割れたフ