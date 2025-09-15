【ジュネーブ共同】世界貿易機関（WTO）は15日、違法な漁業などに対する補助金を禁止する協定が発効したと発表した。加盟する166カ国・地域のうち3分の2以上がWTO事務局に協定の受け入れを通知した。水産資源の持続可能な利用に向けた漁業補助金に関する議論は、20年以上続いていた。WTOによると、新たにブラジルとケニア、ベトナム、トンガが国内の承認手続きを完了。協定を受け入れた加盟国が3分の2を超えた。オコンジョイウ