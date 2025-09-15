◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節ＦＣ東京１―０東京Ｖ（１５日・味スタ）東京ＶがＦＣ東京に０―１で敗れた。Ｊ１で１６年ぶりに対戦した昨季からここまで３戦３分けで、通算でもリーグ戦６勝５分け６敗。２００８年以来の勝利を目指す一戦だったが、立ち上がりこそＦＷ染野の直接ＦＫや、ＭＦ斎藤のロングシュートなどでゴールに迫ったが、序々に相手に主導権を握られる展開に。それでも前半を０―０で折り返し、東京Ｖ・城