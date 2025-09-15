◆世界陸上第３日（１５日・国立競技場）大会第３日に劇的金メダルが生まれた。男子棒高跳びの絶対王者アルマント・デュプランティス（スウェーデン）が６メートル３０の世界新記録で大会３連覇。自身が今年８月に出した従来の記録を１センチ更新し３連覇を果たした。６メートル１５で金メダルを確定させ５万大観衆を熱狂の渦に巻き込んだ。デュプランティスは今年４度目の世界新記録更新。１年で４回は自身最多となった。【