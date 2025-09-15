◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子３０００メートル障害決勝で昨年のパリ五輪８位入賞の三浦龍司（２３）＝スバル＝が、８分３５秒９０の８位で同種目日本人初の２大会連続入賞を果たした。世界大会３年連続入賞の快挙。７月に日本新記録をマークし、自信を持って臨んだ自国開催大会。表彰台にはあと一歩届かなかったが、ラスト約２００メートルからはメダル圏内の３位に上がるなど執念の走りを見せ、国立競技場を最