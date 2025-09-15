マンチェスター・ユナイテッドはルベン・アモリム監督の解任を検討していないようだ。15日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。昨シーズンのプレミアリーグを過去最低の15位で終えたマンチェスター・ユナイテッド。アモリム体制2年目での飛躍に向けて、今夏の移籍市場ではブラジル代表FWマテウス・クーニャ、カメルーン代表FWブライアン・ムベウモ、スロベニア代表FWベンヤミン・シェシュコを獲得し、前線の強