◆陸上世界選手権（東京・国立競技場）大会4日目の16日は午前中に行うモーニングセッションはなく、19時35分開始の男子800メートル予選からスタートする。初出場で日本記録保持者の落合晃（駒大）が予選突破を目指す。男子走り高跳び決勝は20時36分開始予定。日本勢初めて複数選手が決勝に進出しており、昨夏のパリ五輪で5位入賞の赤松諒一（西武プリンス）、8月に2メートル33の参加標準記録を突破した初出場の瀬古優斗（F