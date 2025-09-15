青学大陸上部長距離ブロックの原晋監督（58）が15日、東京都内で行われた「adidasHouseTokyosession」に出席。この日の午前に行われた陸上世界選手権の男子マラソンで日本勢は近藤亮太（25＝三菱重工）の11位が最高と惨敗したが、それでも「確かに男子マラソンは3人とも入賞はできなかったが、日本長距離界が目指す種目は、やはりマラソンだと改めて感じた」と語気を強めた。その理由について同監督は、「1500メートルは